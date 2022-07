Scompare il figlio di una ricca famiglia: un impostore lo sostituisce per 41 anni (Di giovedì 7 luglio 2022) Per circa 41 anni un uomo ha finto di essere il figlio di un ricco proprietario terriero. L'incredibile storia arriva dall'India e ha inizio nel 1977, quando Kanhaiya Singh scomparve nel nulla sulla strada di ritorno da scuola. Un... Leggi su europa.today (Di giovedì 7 luglio 2022) Per circa 41un uomo ha finto di essere ildi un ricco proprietario terriero. L'incredibile storia arriva dall'India e ha inizio nel 1977, quando Kanhaiya Singh scomparve nel nulla sulla strada di ritorno da scuola. Un...

Pubblicità

dissa0001 : Scompare tuo figlio e il primo che chiami è il tipo che ti scopi nonché professore di tuo figlio. Per me sei una cr… - Giuseppe_alari : @LombardiLomby67 Purtroppo se va avanti così cioè il Padre Celeste vedendo l'Ottusità degli uomini STOLTI. Lascerà… - soteros1 : RT @invictusLu: @Giovann75194542 @gparagone @Rossana86448038 Lo Stato non può nè deve essere un sequestratore di figli. Qui siamo alla deri… - Giovann75194542 : RT @invictusLu: @Giovann75194542 @gparagone @Rossana86448038 Lo Stato non può nè deve essere un sequestratore di figli. Qui siamo alla deri… - invictusLu : @Giovann75194542 @gparagone @Rossana86448038 Lo Stato non può nè deve essere un sequestratore di figli. Qui siamo a… -