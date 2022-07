Rafael Nadal si ritira da Wimbledon dopo l’infortunio: “Sono molto triste, ma non ha senso continuare a giocare” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste“. Con queste parole Rafael Nadal annuncia il suo ritiro da Wimbledon. Lo spagnolo lascia così strada libera all’australiano Nick Kyrgios che vola in una finale Slam per la prima volta in carriera. Affronterà il vincente tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Ci ho pensato tanto, ma non ha. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire.“. Con queste paroleannuncia il suo ritiro da. Lo spagnolo lascia così strada libera all’australiano Nick Kyrgios che vola in una finale Slam per la prima volta in carriera. Affronterà il vincente tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

