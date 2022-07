Pasticcio M5s: avrebbe usato un altro sito per convocare il voto sulla modifica dello statuto (Di giovedì 7 luglio 2022) E' un'altra potenziale tegola per il M5s. Perché in teoria potrebbe invalidare, ancora una volta, il processo che ha portato all'incoronazione di Giuseppe Conte come capo politico dei Cinque stelle. Il tribunale di Napoli, che sta esaminando in questi giorni il ricorso degli attivisti guidati dall'avvocato Lorenzo Borrè contro il voto che ha apportato le modifiche allo statuto del M5s, dovrà decidere se l'utilizzo di una piattaforma diversa da quella indicata nello statuto per convocare l'assemblea degli iscritti possa aver viziato l'elezione di Conte. Perché il sito dell'associazione è sempre stato movimentocinquestelle.it, che appartiene a Beppe Grillo, a suo nipote e al suo commercialista. Ma l'assemblea per decidere sulle nuove regole del M5s venne convocata su un altro ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 luglio 2022) E' un'altra potenziale tegola per il M5s. Perché in teoria potrebbe invalidare, ancora una volta, il processo che ha portato all'incoronazione di Giuseppe Conte come capo politico dei Cinque stelle. Il tribunale di Napoli, che sta esaminando in questi giorni il ricorso degli attivisti guidati dall'avvocato Lorenzo Borrè contro ilche ha apportato le modifiche allodel M5s, dovrà decidere se l'utilizzo di una piattaforma diversa da quella indicata nelloperl'assemblea degli iscritti possa aver viziato l'elezione di Conte. Perché ildell'associazione è sempre stato movimentocinquestelle.it, che appartiene a Beppe Grillo, a suo nipote e al suo commercialista. Ma l'assemblea per decidere sulle nuove regole del M5s venne convocata su un...

universo_astro : RT @ilfoglio_it: L'assemblea per decidere sulle modifiche da apportare al regolamento del M5s sarebbe stata convocata su un portale diverso… - ilfoglio_it : L'assemblea per decidere sulle modifiche da apportare al regolamento del M5s sarebbe stata convocata su un portale… - K2srl1 : Ieri sera #draghi in #conferenzastampa a #palazzochigi ha risposto ai #giirbalis5i che gli ponrrvano #domande su… - Mirarch3 : RT @PietroSalvatori: Dai 5 stelle filtra l'ipotesi di una deroga ad hoc per Cancelleri: chi è stato in consiglio Regionale può candidarsi a… - micerco : RT @PietroSalvatori: Dai 5 stelle filtra l'ipotesi di una deroga ad hoc per Cancelleri: chi è stato in consiglio Regionale può candidarsi a… -