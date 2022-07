(Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiamaed è in grado dire la variante delche ha colpito il paziente. Gli esperti della UT Southwestern, come riportato dalla nota rivista scientifica Clinical Chemistry, ...

CoVarScan ha identificato e differenziato le varianti Delta, Mu, Lambda e di COVID - 19, tra cui la versione BA.2 di. 'Una critica comune a questo tipo di è che richiede un ... Omicron, un test rapido che riconosce le varianti del Covid: ecco il CovarScan Si chiama CovarScan ed è in grado di riconoscere la variante del Covid che ha colpito il paziente. Gli esperti della UT Southwestern, come riportato dalla nota ...