Nigeria | rapito un altro prete cattolico a Otukpo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Non si fermano gli attacchi contro le chiese cristiane in. Se due sacerdoti sono stati liberati, arriva invece la notizia di un nuovo rapimento: padre Pietro Amodu, sacerdote della diocesi ...

Stato di Adamawa, sempre in Nigeria: uomini armati hanno attaccato la residenza di un pastore, il reverendo Daniel Umaru, uccidendo due suoi figli e la figlia di 13 anni. Il religioso, ferito, è riuscito a fuggire. Un altro sacerdote si è liberato da solo durante il tentativo di rapimento avvenuto domenica 3 luglio a Ogunwenyi, nell'area del governo locale sudoccidentale di Ovia, nello Stato di Edo nel sud della Nigeria. Padre Pietro Amodu, sacerdote della diocesi cattolica di Otukpo, ieri è stato rapito lungo la strada Otukpo-Ugbokolo, nello Stato nigeriano di Benue. Andava a celebrare la Messa in un villaggio.