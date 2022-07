Morto James Caan | fu il Sonny del “Padrino” e protagonista di “Misery non deve morire”

(Di giovedì 7 luglio 2022) E’l’attore statunitense. Era celebre, tra gli altri tantissimi film, per il suo ruolo diCorleone neldi Francis Ford Coppola.aveva 82 anni, essendo nato nel 1940 a New York, nel quartiere del Bronx. Una carriera lunghissima che gli ha permesso di recitare con John Wayne in El Dorado fino anoncon Kathy Bates e ancora Dick Tracy e Dogville e la serie tv Las Vegas. Da giovane aveva giocato a football americano e studiò all’università di Hofstra dove scoprì la recitazione e conobbe Coppola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

fanpage : È morto James Caan, l'indimenticabile Sonny de Il Padrino - Adnkronos : Addio a James Caan, star nel Padrino e in Misery non deve morire. - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - VAncilotti : RT @SkyTG24: James Caan, morto a 82 anni il Sonny de Il padrino - anna_annie12 : James Caan, morto a 82 anni il Sonny de Il padrino -

L'attore americanoCaan, celebre per le sue interpretazioni ne "Il Padrino" e "Misery non deve morire", èall'età di 82 anni. Lo ha reso noto il suo manager. "È con grande tristezza che vi informiamo della ......del decesso la famiglia su TwitterCaan, l'indimenticabile candidato all'Oscar nei panni di Sonny Corleone, il figlio sconsiderato del boss mafioso Marlon Brando ne "Il Padrino", è. Aveva ...LOS ANGELES, 07 LUG - L'attore americano James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire', è morto all'età di 82 anni. Lo ha reso noto il suo manager. (ANSA) ...James Caan, morto l'attore che interpretò il figlio del Padrino Marlon Brando. James Edmund Caan, 82 anni, nato a New York, è divenuto celebre per ...