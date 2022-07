Morata non pensa alla Juve: 'Ora sono all'Atletico, motivato per la prossima stagione. Con Simeone...' (Di giovedì 7 luglio 2022) Alvaro Morata e un futuro ancora da definire. L'avventura-ter alla Juventus non è esclusa, intanto l'attaccante ha fatto ritorno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Alvaroe un futuro ancora da definire. L'avventura-terntus non è esclusa, intanto l'attaccante ha fatto ritorno...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Non solo l'agente di #Koulibaly, la @juventusfc sta incontrando anche i procuratori di #Zaniolo e di #Morata - _Morik92_ : #Juve disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30mln per #Koulibaly, il giocatore è la prima scelta per ri… - JuventusUn : Non solo #Pogba, #Allegri portera' un altro ex a #Torino: bomba di mercato in casa #Juventus! L'ANNUNCIO?… - no_ansah : @giaco_iaco Non era l'agente di Morata ieri a Milano ma un intermediario. - Fprime86 : RT @forumJuventus: Morata ha deciso, resterà all'Atletico: 'Sono motivato, non vedo l'ora di iniziare' ?? -