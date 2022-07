Mirino nel Dortmund | la Juventus mette sul piatto Rabiot

Pubblicità

fattoquotidiano : Nicola Gratteri è sempre più nel mirino delle cosche: la Procura di Salerno ogni mese riceve almeno tre segnalazion… - Agenzia_Ansa : La Russia è 'la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati, alla pace e alla stabilità nell'… - sscalcionapoli1 : CorSera – Osimhen nel mirino del Bayern per il dopo Lewandowski: con 100mln ADL lo vende - MauroCapozza : RT @serebellardinel: La Procura di #Salerno ogni mese riceve almeno tre segnalazioni che riguardano minacce indirizzate a #Gratteri, procur… - sportli26181512 : Clamoroso in Sierra Leone: 187 gol in due partite promozione, aperta inchiesta: Clamoroso quanto avvenuto domenica… -

Cyber Security 360

1 L'Empoli non ha nessuna intenzione di vendere Guglielmo Vicario . Il club ha speso 10 milioni di euro per riscattare il portiere dal Cagliari, il giocatore è entratodella Lazio il presidente Corsi non ha nessuna intenzione di vendere il giocatore per meno di 15 milioni.Commenta per primo Clamoroso quanto avvenuto domenica scorsa nella seconda serie della Sierra Leone : in due partite, finitedella federazione, sono stati infatti segnati la bellezza di 187 gol. Le due squadre vincitrici, Kahunla Rangers e Gulf FC, si giocavano la promozione nella massima serie da appaiate, con ... Bronze Starlight e le nuove strategie degli APT cinesi: nel mirino le organizzazioni statali Il Newcastle è pronto a lanciarsi su Marco Asensio, esterno destro in scadenza con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, il calciatore piace molto al nuovo presidente dei Magpies, il quale s ...La Juventus potrebbe tentare il colpo dal Borussia Dortmund, ma il club tedesco tenta lo scambio. I bianconeri inseriscono Rabiot ...