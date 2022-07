Milan, Origi: «Orgoglioso di far parte della storia di questo club» (Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole di Origi nella conferenza stampa di presentazione dell’attaccante al Milan: «Maldini e Massara sono stati decisivi per me» Divock Origi, nuovo attaccante rossonero, verrà presentato in conferenza stampa da Milanello a partire dalle ore 14. Di seguito le sue parole. «Ho sentito tante vibrazioni, ho sentito la storia, la cultura e la storia quando abbiamo giocato con il Liverpool a San Siro. Sentire questo allineamento tra giocatori e mister è quello che fa la differenza in un grande club. Ho seguito la Serie A e il percorso del Milan. Giroud ha fatto tanti gol decisivi come contro l’Inter. Noi attaccanti dobbiamo dare il colpo decisivo ma a questo ci si arriva con un processo lungo tra allenamento e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole dinella conferenza stampa di presentazione dell’attaccante al: «Maldini e Massara sono stati decisivi per me» Divock, nuovo attaccante rossonero, verrà presentato in conferenza stampa daello a partire dalle ore 14. Di seguito le sue parole. «Ho sentito tante vibrazioni, ho sentito la, la cultura e laquando abbiamo giocato con il Liverpool a San Siro. Sentireallineamento tra giocatori e mister è quello che fa la differenza in un grande. Ho seguito la Serie A e il percorso del. Giroud ha fatto tanti gol decisivi come contro l’Inter. Noi attaccanti dobbiamo dare il colpo decisivo ma aci si arriva con un processo lungo tra allenamento e ...

