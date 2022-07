Meteo Napoli, l’anticiclone Caronte concede una tregua (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa e da possibili rovesci. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con possibilità di rovesci con una temperatura di 29°C. Leggi su 2anews (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo le ultime previsioni, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa e da possibili rovesci. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 9:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con possibilità di rovesci con una temperatura di 29°C.

Pubblicità

cronachecampane : Meteo Napoli, arriva l’aria fresca dalla Svezia: ma per una settimana - ilpadulo : #Napoli PM Thunderstorms Oggi! Con un picco di 31 C e un minimo di 22 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 7 luglio - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 31 e Min 22 Ora 23 Northeast Velox 3 @OpenNapoli - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - BEL TEMPO ai FERRI CORTI, possibile rapido PEGGIORAMENTO in arrivo: le previsioni -