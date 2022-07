”Mappe non convenzionali” che favoriscono l’integrazione tra migranti e cittadini

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022) Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi delle nostre città: le “Mappe non convenzionali” chetra. Le “Mappe non convenzionali“, implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell’ambito di NEAR- NEwly ARrived in a common home, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione deineoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il ...