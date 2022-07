L’euro è in caduta libera: è colpa della guerra? Le previsioni della BCE e le conseguenze (Di giovedì 7 luglio 2022) L’euro è ai suoi minimi storici, perdendo punti rispetto al dollaro. Pandemia, guerra e sanzioni non hanno di certo tutelato la salute delL’eurozona. Ma quali sono le conseguenze? L’euro è scivolato al livello più basso in assoluto nella sua storia ventennale rispetto al dollaro. Il tutto mentre gli investitori fronteggiano la prospettiva di una crisi energetica che paventa il rischio di recessione per L’eurozona. La valuta comune, infatti, è scesa dell’1,8% a 1 dollaro. Si tratta del livello più debole dal dicembre 2002, appesantito anche dalla minaccia del gas russo che potrebbe interrompere l’attività industriale in tutta la regione, se la Russia chiudesse i rubinetti. Fonte: CanvaCome riportato da ‘Bloomberg’, ora c’è una probabilità del 60% che la valuta comune ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022)è ai suoi minimi storici, perdendo punti rispetto al dollaro. Pandemia,e sanzioni non hanno di certo tutelato la salute delzona. Ma quali sono leè scivolato al livello più basso in assoluto nella sua storia ventennale rispetto al dollaro. Il tutto mentre gli investitori fronteggiano la prospettiva di una crisi energetica che paventa il rischio di recessione perzona. La valuta comune, infatti, è scesa dell’1,8% a 1 dollaro. Si tratta del livello più debole dal dicembre 2002, appesantito anche dalla minaccia del gas russo che potrebbe interrompere l’attività industriale in tutta la regione, se la Russia chiudesse i rubinetti. Fonte: CanvaCome riportato da ‘Bloomberg’, ora c’è una probabilità del 60% che la valuta comune ...

