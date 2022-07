Lettera a Gaia Nanni e a tutte le Gaie del mondo: “Scusate! continuiamo a vigilare insieme” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Cara Gaia, dolcissima, ironica, coraggiosa amica. Questa è una Lettera di scuse“. Gaia è Gaia Nanni, l’attrice fiorentina 41enne che, qualche giorno fa, aveva raccontato la sua tremenda esperienza di aborto vissuta a Firenze. A scriverle sono Daniela Morozzi con l’avvocata Marina Capponi, in una Lettera aperta a cui hanno aderito tantissime persone e personalità. Una missiva di scuse ma anche di sostegno, a lei e “a tutte le Gaia del mondo!”, alle donne che hanno deciso di rivelare una pagina dolorosa della loro vita, resa tale da chi, nel nostro paese, non accetta di riconoscere le loro libertà fondamentali. La vicenda di Gaia Nanni: dall’aborto ai ‘sudici’ insulti L’attrice fiorentina ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) “Cara, dolcissima, ironica, coraggiosa amica. Questa è unadi scuse“., l’attrice fiorentina 41enne che, qualche giorno fa, aveva raccontato la sua tremenda esperienza di aborto vissuta a Firenze. A scriverle sono Daniela Morozzi con l’avvocata Marina Capponi, in unaaperta a cui hanno aderito tantissime persone e personalità. Una missiva di scuse ma anche di sostegno, a lei e “aledel!”, alle donne che hanno deciso di rivelare una pagina dolorosa della loro vita, resa tale da chi, nel nostro paese, non accetta di riconoscere le loro libertà fondamentali. La vicenda di: dall’aborto ai ‘sudici’ insulti L’attrice fiorentina ...

