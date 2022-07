“L’aborto sia inserito nella Carta dei diritti fondamentali Ue” | la richiesta dell’Eurocamera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Via libera della Plenaria di Strasburgo alla risoluzione in cui si esprime la “condanna fermamente la regressione in materia didelle donne e di salute sessuale” dopo la decisione della Corte Suprema negli Usa, che ribaltando la sentenza Roe v Wade ha cancellato il diritto all’interruzione di gravidanza. L’Eurocamera propone, invece, di inserire il diritto aldeidell’Ue. La risoluzione è stata approvata con 324 voti favorevoli, 115 contrari e 38 astenuti. Nel documento gli eurodeputati affermano che occorre presentare al Consiglio una proposta intesa a modificare l’articolo 7 dellapoiché “ogni persona ha diritto alsicuro e legale” e attendono che il Consiglio europeo si riunisca per ...