La Serie A studia una propria piattaforma per gli highlights

La Serie A pensa ad una piattaforma OTT di proprietà tramite la quale distribuire gli highlights del massimo campionato italiano. Lo riporta MF-Milano Finanza, che sottolinea come, nonostante manchino diversi passaggi formali, il progetto sia già in fase piuttosto avanzata. L'obiettivo è lanciare il portale sul mercato.

