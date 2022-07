La guerra di Putin rivitalizza EastMed. Via alle prime gare d’appalto (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo diversi anni nel cassetto, il progetto EastMed sembra sul punto di partire. La testata Upstream riportata che IGI-Poseidon, joint venture controllata dall’italiana Edison e dalla greca Depa, ha dato il via a due gare d’appalto cruciali per realizzare il tubo che porterà il gas (e l’idrogeno) dai maxi-giacimenti nel Mediterraneo orientale verso l’Italia, passando per Cipro, Creta e Grecia. In palio c’è la costruzione della tratta terrestre del gasdotto, 555 chilometri attraverso la Grecia continentale (più un’interconnessione con il sistema di tubature nazionale), per 1 miliardo di euro. La seconda gara d’appalto, da 250 milioni, ha a che fare con la realizzazione delle strutture di superficie: stazioni di pompaggio e misurazione a Cipro, Creta e in Grecia. Per quanto riguarda la parte offshore, si avvicina il ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo diversi anni nel cassetto, il progettosembra sul punto di partire. La testata Upstream riportata che IGI-Poseidon, joint venture controllata dall’italiana Edison e dalla greca Depa, ha dato il via a duecruciali per realizzare il tubo che porterà il gas (e l’idrogeno) dai maxi-giacimenti nel Mediterraneo orientale verso l’Italia, passando per Cipro, Creta e Grecia. In palio c’è la costruzione della tratta terrestre del gasdotto, 555 chilometri attraverso la Grecia continentale (più un’interconnessione con il sistema di tubature nazionale), per 1 miliardo di euro. La seconda gara, da 250 milioni, ha a che fare con la realizzazione delle strutture di superficie: stazioni di pompaggio e misurazione a Cipro, Creta e in Grecia. Per quanto riguarda la parte offshore, si avvicina il ...

