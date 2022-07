Incendio a Milano, salvataggio ragazza su tetto (Di giovedì 7 luglio 2022) Una ragazza di 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell'Incendio di un appartamento, sul tetto di un condominio in centro a Milano in via Cesare Correnti. Il suo salvataggio è stato complesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Unadi 28 anni è dovuta salire questa sera, a causa dell'di un appartamento, suldi un condominio in centro ain via Cesare Correnti. Il suoè stato complesso ...

Pubblicità

Andreacritico : RT @LucaLombroso: Milano marittima, incendio all’ultimo piano di un hotel con intervento dei @vigilidelfuoco @Emergenza24 - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 2 km per gestione incendio tra Orvieto e Attigliano dal km 465 Ent… - CorriereRomagna : Milano Marittima, incendio in un hotel subito spento da un Vigile del Fuoco in vacanza - - Carlino_Faenza : Milano Marittima: fumo da un hotel, ecco cosa è -