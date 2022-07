(Di giovedì 7 luglio 2022)con una, ritenuto colpevole dell’attentato ae Milan Hrovatin. Era17diUn ordigno piazzato sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio hail somalo Hashi Omar, l’uomo fu condannato a 26diper l’omicidio della giornalista della Raie dell’operatore tv Milan Hrovatin, avvenuto il 20 marzo 1994.17di detenzione a Padova, fudalla Corte d’Appello di Perugia.eracondannato in secondo grado e in ...

Pubblicità

TgrRaiFVG : Una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio… - fattoquotidiano : Ilaria Alpi, ucciso da una bomba il somalo condannato e poi scagionato per l’omicidio. “I terroristi volevano i sol… - 47simosogno : RT @ultimenotizie: È rimasto ucciso da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a #Mogadiscio il miliziano somalo Omar Hashi Hassa… - 361_magazine : Ilaria Alpi, ucciso con una bomba Hassan: era stato assolto dopo 17 anni di carcere - bossi_p : RT @AlekosPrete: È rimasto ucciso da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio Omar Hashi Hassan, condannato a 26 anni… -

Era stato condannato per la morte die Miran Hrovatin , e dopo un'ingiusta detenzione di 17 anni era stato assolto. Nelle ultime ore è morto Hashi Omar Hassan , a Mogadiscio, ucciso da una bomba. La morte di Hashi Omar Hassan ...Una bomba sotto il sedile della sua auto, a Mogadiscio. Poi l'esplosione. Hashi Omar Hassan, il somalo accusato e poi assolto per l'omicidio die di Miran Hrovatin, è morto all'istante. Diciott'anni di carcere da innocente, il rientro nel suo Paese, nel 2017, l'attentato dinamitardo di ieri. La notizia della sua morte viene data ...Ucciso con una bomba Hassan, ritenuto colpevole dell’attentato a Ilaria Alpi e Milan Hrovatin. Era stato assolto dopo 17 anni di carcere Un ordigno piazzato sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio ...(Il Sussidiario.net) Ilaria Alpi, ucciso da una bomba il somalo condannato e poi scagionato per l’omicidio perché il principale accusatore di Hassan, Ali Ahnmed detto "Jelle", ai loro microfoni ...