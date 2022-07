Il Pd studia le mosse del M5S. E non si fida (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono guardinghi i dem. Nel giorno dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S, Giuseppe Conte sono stranamente in silenzio fatta eccezione per l’ex renziano di ferro Andrea Marcucci. È bene che ci sia il dialogo tra Draghi e Conte, fanno sapere in serata fonti del Nazareno interpellate al riguardo, “naturalmente il nostro auspicio è che questo dialogo prosegua e si rafforzi affinché sia garantita la stabilità di governo”. La tensione resta alta e il timore degli alleati M5S nell’ex fronte rosso-giallo è che lo strappo possa avvenire nel giro di qualche mese Conte ha alzato l’asticella e a Draghi ha chiesto risposte precise sui temi che gli stanno a cuore, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza e al salario minimo, per poter giustificare la sua permanenza al Governo. Nessuna cambiale in bianco, ha detto il leader del M5S. Che ha manifestato il suo disagio politico e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono guardinghi i dem. Nel giorno dell’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S, Giuseppe Conte sono stranamente in silenzio fatta eccezione per l’ex renziano di ferro Andrea Marcucci. È bene che ci sia il dialogo tra Draghi e Conte, fanno sapere in serata fonti del Nazareno interpellate al riguardo, “naturalmente il nostro auspicio è che questo dialogo prosegua e si rafforzi affinché sia garantita la stabilità di governo”. La tensione resta alta e il timore degli alleati M5S nell’ex fronte rosso-giallo è che lo strappo possa avvenire nel giro di qualche mese Conte ha alzato l’asticella e a Draghi ha chiesto risposte precise sui temi che gli stanno a cuore, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza e al salario minimo, per poter giustificare la sua permanenza al Governo. Nessuna cambiale in bianco, ha detto il leader del M5S. Che ha manifestato il suo disagio politico e ...

