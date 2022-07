Il Paradiso delle Signore 7, Gloria potrebbe tornare con Ezio (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, ci sarà spazio per seguire da vicino le vicende legate al percorso di Gloria. La giovane donna dopo aver rischiato di finire in carcere (dove avrebbe dovuto scontare la sua pena) verrà scagionata da ogni accusa. Stando agli ultimi spoiler trapelati in rete, Gloria potrebbe tornare a legarsi sentimentalmente con Ezio. Scopriamo qualche indiscrEzione in più sui nuovi episodi della soap opera targata Rai Uno, che dal mese di settembre tornerà a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. Il Paradiso delle Signore 7, Gloria presente nelle nuove puntate Al termine della sesta stagione de Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle nuove puntate de Il7, ci sarà spazio per seguire da vicino le vicende legate al percorso di. La giovane donna dopo aver rischiato di finire in carcere (dove avrebbe dovuto scontare la sua pena) verrà scagionata da ogni accusa. Stando agli ultimi spoiler trapelati in rete,a legarsi sentimentalmente con. Scopriamo qualche indiscrne in più sui nuovi episodi della soap opera targata Rai Uno, che dal mese di settembre tornerà a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. Il7,presente nelle nuove puntate Al termine della sesta stagione de Il ...

