Il “no” dei cittadini europei per il piano UE su gas e nucelare (Di giovedì 7 luglio 2022) Mercoledì 6 luglio il Parlamento europeo ha approvato una serie di norme sulla finanza sostenibile che convoglieranno miliardi di euro in attività che accelereranno il cambiamento climatico e danneggeranno il pianeta. La decisione degli eurodeputati si allinea con quelle precedenti della Commissione e del Consiglio, ma rappresenta un passo indietro per gli obiettivi europei sul clima e non tiene in considerazione la volontà della maggior parte dei cittadini europei. Il Parlamento europeo aveva l’opportunità di respingere l’Atto delegato complementare sul clima, una norma che include il gas fossile e l’energia nucleare nella Tassonomia UE, la guida agli investimenti “verdi” dell’UE. Tuttavia, non ha compiuto questo passo. Cosa prevede la legge Questa nuova legge attribuisce al gas e al nucleare un’etichetta di investimenti “verdi”, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Mercoledì 6 luglio il Parlamento europeo ha approvato una serie di norme sulla finanza sostenibile che convoglieranno miliardi di euro in attività che accelereranno il cambiamento climatico e danneggeranno il pianeta. La decisione degli eurodeputati si allinea con quelle precedenti della Commissione e del Consiglio, ma rappresenta un passo indietro per gli obiettivisul clima e non tiene in considerazione la volontà della maggior parte dei. Il Parlamento europeo aveva l’opportunità di respingere l’Atto delegato complementare sul clima, una norma che include il gas fossile e l’energia nucleare nella Tassonomia UE, la guida agli investimenti “verdi” dell’UE. Tuttavia, non ha compiuto questo passo. Cosa prevede la legge Questa nuova legge attribuisce al gas e al nucleare un’etichetta di investimenti “verdi”, ...

