GF Vip 7, Giovanni Ciacci nel cast: ecco i 25 concorrenti della prossima edizione (Di giovedì 7 luglio 2022) Salvo cambiamenti del palinsesto, la prossima edizione del GF VIP prenderà il via a metà settembre. E ora, nonostante manchino diverse settimane, è partito il toto nome dei concorrenti: chi parteciperà alla settima edizione, che vedrà alla conduzione sempre Alfonso Signorini? Chi varcherà la soglia della porta rossa? Giovanni Ciacci parteciperà al GF VIP? Secondo le ultime indiscrezioni Giovanni Ciacci parteciperà al Grande Fratello Vip. Stando a Trash Italiano, lo stylist sarebbe in trattativa, lui che per diverso tempo è stato il volto del programma di Rai 2 del pomeriggio ‘Detto Fatto’. Sarà davvero così? Lo vedremo a Cinecittà? Il cast concorrenti della prossima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Salvo cambiamenti del palinsesto, ladel GF VIP prenderà il via a metà settembre. E ora, nonostante manchino diverse settimane, è partito il toto nome dei: chi parteciperà alla settima, che vedrà alla conduzione sempre Alfonso Signorini? Chi varcherà la sogliaporta rossa?parteciperà al GF VIP? Secondo le ultime indiscrezioniparteciperà al Grande Fratello Vip. Stando a Trash Italiano, lo stylist sarebbe in trattativa, lui che per diverso tempo è stato il volto del programma di Rai 2 del pomeriggio ‘Detto Fatto’. Sarà davvero così? Lo vedremo a Cinecittà? Il...

Pubblicità

CorriereCitta : GF Vip 7, Giovanni Ciacci nel cast: ecco i 25 concorrenti della prossima edizione - eiopago1 : - Novella_2000 : GF Vip 7, rivelato il nome del primo vippone uomo in trattative per entrare nella Casa - BITCHYFit : Giovanni Ciacci in trattativa per il Grande Fratello Vip: ecco tutti i 25 papabili vipponi - IsaeChia : #GfVip 7, Giovanni Ciacci in trattativa per entrare nella Casa? L’indiscrezione La lista dei papabili Vipponi di… -