Emergenza 118 nel Lazio, l'Usb denuncia: "No agli infermieri pubblici sulle ambulanze private" (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma – "È di oggi una nota dell'Ares 118 alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, che avvisa delle nuove procedure necessarie a fronteggiare la situazione di "grave sovraccarico" del servizio di soccorso della Regione Lazio" – lo afferma in una nota stampa l'Usb Sanità Lazio. "Nella nota che risulta essere solo un'informativa di una decisione già presa unilateralmente dalla direzione di Ares 118 viene esplicitato che saranno acquisite ambulanze private con annessi autisti soccorritori e che per le unità infermieri necessarie al soccorso si utilizzerà personale della sanità pubblica. Come se questa promiscuità non fosse già fuori da ogni possibile immaginazione, nella nota si specifica ancora che nei casi di blocco barelle nei pronto soccorso gli ...

