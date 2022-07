Dybala dice sì all' Inter | ecco cosa manca per chiudere l' affare

Pubblicità

stebellentani : “Se io dicessi che il Monza ci sta provando per Dybala preferirei prendermi 20 giorni di ferie e tornare ad agosto” dice il buon Pedullá - PBassini : RT @Rossonerosemper: Quello che nessuno dice e/o ha il coraggio di dire è che il Milan lo scorso anno ha lanciato il trend del pugno duro c… - straightrazorCR : @Gazzetta_it Sembra la vecchia pubblicità del gelato #Valsoia. #Dybala dice sì all’ #Inter ma no al colesterolo. - Lollo92_ASR : @LAROMA24 Va benissimo…ha rotto il cazzo sta telenovela per Frattesi oltretutto sopravvalutato dal Sassuolo, e vedi… - pappataccio : RT @Rossonerosemper: Quello che nessuno dice e/o ha il coraggio di dire è che il Milan lo scorso anno ha lanciato il trend del pugno duro c… -

Con o senza, e in attesa di sapere chi partirà e arriverà in difesa, i l tecnico nerazzurro ... E se lolui è giusto credergli. Per questo, un anno dopo aver vinto la coppa Italia e la ...E ormai Pauloè un disoccupato a tutti gli effetti. Gli ultimi spiccioli di vacanza a Miami ovattano le malinconie, ma la realtàche l'Inter fatica a mantenere le promesse, mentre il ...L'argentino ha accettato la proposta di ingaggio dei nerazzurri. Per ratificare il suo arrivo servono la partenza di uno tra Correa e Dzeko e ancor di più quella di Sanchez ...Con o senza Dybala, e in attesa di sapere chi partirà e arriverà in ... dicendo subito che la squadra è completa e può giocarsela su tutti i fronti. E se lo dice lui è giusto credergli. Per questo, un ...