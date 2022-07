Dimissioni Johnson, in Gb vertice Tory per scegliere il successore di ‘Bojo’ (Di giovedì 7 luglio 2022) Si riunirà in giornata, a Londra , il potente 1922 Committee, l’organismo di vertice dei Tory, per decidere la data dell’ elezione del successore di Boris Johnson alla guida del partito. Alcuni deputati... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 luglio 2022) Si riunirà in giornata, a Londra , il potente 1922 Committee, l’organismo didei, per decidere la data dell’ elezione deldi Borisalla guida del partito. Alcuni deputati...

