Covid Toscana | l' andamento del virus | i dati dei comuni - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 7 luglio 2022) Resta alta la circolazione delin provincia di Siena, con 586 nuovi casi in un giorno. Tra i, record toscano per l'isola di Capraia

Pubblicità

telodogratis : Covid oggi Toscana, 5.544 contagi e 8 morti: bollettino 7 luglio - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 5.544 contagi e 8 morti: bollettino 7 luglio: (Adnkronos) - I dati della regione - AnsaToscana : Covid: Toscana; altri 5.644 casi e 8 morti in un giorno. Positivi totali quasi 73.000 (+5,6%), ricoveri +2,5% #ANSA - AnsaToscana : Covid, Gimbe rileva in Toscana +35,5% casi settimanali. Sopra media nazionale posti letto terapia intensiva occupat… - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 5.544 contagi e 8 morti: bollettino 7 luglio -

Resta alta la circolazione delin provincia di Siena, con 586 nuovi casi in un giorno. Tra i comuni, record toscano per l'isola di CapraiaI dati della regione Sono 5.544 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 luglio in, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.Dare risposte a chi rimane fuori dal mercato abitativo, costruire comunità solidali, combattendo l’esclusione sociale, questi gli obiettivi dell’housing sociale. I dati del primo report 2022 dell’Osse ...In Toscana sono 1.245.459 i casi di positività al Coronavirus, 5.644 in più rispetto a ieri (1.157 confermati con tampone molecolare e 4.487 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in pi ...