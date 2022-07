Andrea Bocelli, la figlia di dieci anni è prodigiosa: sa cantare, suonare e recitare (Di giovedì 7 luglio 2022) La figlia minore di Andrea Bocelli ha solo dieci anni ma è dotata di un talento prodigioso ereditato dal padre: Virginia sa suonare, sa cantare, sa recitare. È davvero un'artista a tutto tondo! Photo ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) Laminore diha soloma è dotata di un talento prodigioso ereditato dal padre: Virginia sa, sa, sa. È davvero un'artista a tutto tondo! Photo ...

Pubblicità

SirDistruggere : Nel 1958 alla madre di Andrea Bocelli diagnosticarono la malattia del feto 40 anni prima dell'invenzione dei test p… - Corriere : Bocelli: l’aborto?La Corte Suprema ha fatto il suo. Io sono per la vita: a mia madre fu consigliato di farlo... - themoon_Lilo : RT @LaDemonologa: Andrea Bocelli che ogni santa volta ci tiene a ricordare che a sua madre fu proposto di abortire perché c'erano anomalie… - avv_barbara : RT @stefaniagrilli: Si ricomincia a battere la grancassa per togliere diritti con la menzogna: Bocelli è nato nel 1958 e la 194 è arrivata… - OrioliAlberto : Fino a poco fa molti pensavano che ad Andrea #Bocelli in gestazione la mamma facesse ascoltare tanta musica... inve… -