Alloro in lavatrice | ecco perché dovresti farlo Un bucato così se lo sognano anche in lavanderia

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti noi rimaniamo estasiati dal profumo delappena steso. Ma perchè si dice “fare il?” Questo termine deriverebbe da bukòn, una parola francone che significava “lavare”. È possibile che derivida un metodo che si usava per lavare i panni prima dell’avvento di detersivi e lavatrici. Nel Medioevo le donne mettevano i panni in un recipiente di legno o di terracotta, che poi coprivano con un telo bucherellato. Quindi vi rovesciavano sopra un composto di acqua bollente e cenere, che fungeva da detersivo. Il telofiltrava la cenere che puliva bene i panni. Il “” veniva poi sciacquato nelle fontane. Come fare per avere unperfetto? Vediamo come usare l’L’inè un trucco ...

Pubblicità

Mettere l'inaiuta a preservare il bucato scolorito, vediamo come funziona e perché è un trucco che non abbandonerai più. Quante volte capita che inseriamo incapi di colori brillanti ...... ad esempio, non ha l'a portata di mano. Sale. Sciogliere mezza tazza di sale in acqua ed immergervi i capi sempre per 24 ore circa. Dopodiché, sciacquare e procedere col lavaggio in;...