(Di giovedì 7 luglio 2022) Ict-Agri-Food ha pubblicato un bando congiunto per la trasparenza dei sistemi agroalimentari per consumatori e altri attori di rilievo e per l’delleIct nel settore. Il bando intende sviluppare sistemi che siano efficienti, inclusivi, trasparenti ed equi tramite un approccio multidisciplinare e transnazionale fondato sulledigitali, nel rispetto della sostenibilità e considerando gli effetti nel corso della catena produttiva. Le azioni proposte dovranno supportare la sostenibilità, la trasparenza e l’efficienza della tracciabilità dei prodotti e dei processi di imprese agricole e industrie agroalimentari, nonché aumentare la capacità delle autorità politiche e di controllo nel monitoraggio delle performance delle varie fasi proponendo nuove soluzioni economiche e in linea con le domande di mercato. Tre ...

Pubblicità

Il Denaro

WHITEPAPER Modelli di agricoltura sostenibile per un'economia circolare SmartSviluppo ... la certificazione e, soprattutto, l'di soluzioni AI e ML per minimizzare errori manuali ...... Stefano Zannier, in occasione della conferenza stampa dedicata a 'Smart and Sustainable... favorendo in questo modo l'di soluzioni digitali ed incrementando la competitività e ... Agrifood, adozione di tecnologie Ict: call da 8,3 mln per Università e Pmi - Ildenaro.it Pordenone, 28 giu - "Un evento rilevante perché non basta parlare di innovazione tecnologica in agricoltura, bisogna anche creare incontri, come quello odierno, per lo scambio di informazioni e ...