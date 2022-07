Wimbledon 2022: harakiri Taylor Fritz, Rafael Nadal in semifinale anche contro i guai fisici (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rafael Nadal torna in semifinale a Wimbledon a tre anni di distanza dall’ultima volta. Lo spagnolo va oltre un set di svantaggio (due volte) e guai presumibilmente addominali manifestati tra primo e secondo parziale, in virtù dei quali ha modificato buona parte del proprio gioco, e batte l’americano Taylor Fritz per 4-6 7-5 3-6 7-5 7-6(4), andando così a sfidare Nick Kyrgios in semifinale, a otto anni dal confronto che rivelò al mondo l’australiano negli ottavi e sul Centre Court. Per lo statunitense partita che si aggiunge a quelle sulle quali riflettere molto, perché ricorda molto da vicino quella che perse agli Australian Open 2021 contro Novak Djokovic infortunato (e che, menomato, avrebbe poi vinto il torneo). E, soprattutto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)torna ina tre anni di distanza dall’ultima volta. Lo spagnolo va oltre un set di svantaggio (due volte) epresumibilmente addominali manifestati tra primo e secondo parziale, in virtù dei quali ha modificato buona parte del proprio gioco, e batte l’americanoper 4-6 7-5 3-6 7-5 7-6(4), andando così a sfidare Nick Kyrgios in, a otto anni dal confronto che rivelò al mondo l’australiano negli ottavi e sul Centre Court. Per lo statunitense partita che si aggiunge a quelle sulle quali riflettere molto, perché ricorda molto da vicino quella che perse agli Australian Open 2021Novak Djokovic infortunato (e che, menomato, avrebbe poi vinto il torneo). E, soprattutto, ...

