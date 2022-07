Pubblicità

Agenzia ANSA

cambia la struttura in Italia. Il consiglio d'amministrazione della banca ha deciso che Niccolò Ubertalli, a capo della divisione diItalia dal 15 luglio del 2021, cederà le sue attività con effetto immediato che passano nella mani del ceo Andrea Orcel. E' quanto si apprende da una comunicazione interna della banca. .Nel portafoglio small cap, IRENdalla selezione best - pick, alla luce delle incertezze sul ... Intesa Sanpaolo,e Mediobanca, e tra i finanziari la scelta cade anche su Banca Mediolanum,... Unicredit: esce Ubertalli dopo un anno, guida Italia a Orcel MILANO, 01 LUG - Avvio di seduta nuovamente in calo per Piazza Affari, preoccupata, al pari degli altri listini europei, dal rischio di una recessione innescata dalla spirale di alta inflazione e rial ...L’obiettivo dell’accordo è “la massimizzazione dei rientri in bonis e del conseguente positivo impatto sui clienti della banca, con benefici sull’economia reale e sul tessuto produttivo e sociale ital ...