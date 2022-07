UniCredit, cda affida a Orcel anche ruolo di responsabile Italia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Colpo di scena in UniCredit. Il cda ha infatti deciso di assegnare all'Ad del Gruppo, Andrea Orcel, anche il ruolo di Head of Italy finora ricoperto da Niccolò Ubertalli. L'annuncio in una lettera ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Colpo di scena in. Il cda ha infatti deciso di assegnare all'Ad del Gruppo, Andreaildi Head of Italy finora ricoperto da Niccolò Ubertalli. L'annuncio in una lettera ...

