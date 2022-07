Un tetto agli stipendi: Uefa e Figc unite per risollevare il calcio in crisi. Ecco la riforma (Di mercoledì 6 luglio 2022) La riforma voluta dall'Uefa per mettere in sicurezza il calcio europeo dal punto di vista economico - finanziario ha preso ufficialmente il via il primo luglio. Il piano di norme più stringenti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lavoluta dall'per mettere in sicurezza ileuropeo dal punto di vista economico - finanziario ha preso ufficialmente il via il primo luglio. Il piano di norme più stringenti ...

Pubblicità

sportli26181512 : Un tetto agli stipendi: Uefa e Figc unite per risollevare il #calcio in crisi. Ecco la riforma: Un tetto agli stipe… - MaSte92_ : RT @Gazzetta_it: Un tetto agli stipendi: Uefa e Figc unite per risollevare il calcio in crisi. Ecco la riforma - Gazzetta_it : Un tetto agli stipendi: Uefa e Figc unite per risollevare il calcio in crisi. Ecco la riforma - LAROMA24 : Un tetto agli stipendi. Uefa e Figc unite per risollevare il calcio in crisi: ecco la riforma #AsRoma… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Inzaghi, riparto col pieno. Uefa-Figc, tetto agli stipendi' -