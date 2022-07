Ue | sulla tassonomia “dimaiani” e grillini spaccati | centrodestra unito FdI | “Respinti i veti ideologici”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Parlamento Europeo ha deciso a maggioranza di non obiettare all’atto delegato della Commissioneverde, che include tra le attività finanziabili come ‘green’ anche il gas e l’energia nucleare, a determinate condizioni. L’Aula poco fa a Strasburgo ha votato contro l’obiezione all’atto delegatoclimatica, con 328 voti contrari, 278 favorevoli e 33 astenuti (639 votanti).verde, il Parlamento Ue respinge le obiezioni Per adottare l’obiezione occorrevano 353 voti a favore. “E’ respinta. Questo significa che il Parlamento non ha obiettato al regolamento delegato del 9 marzo 2022”, ha confermato la presidente dell’Aula Roberta Metsola. Subito dopo nella tribuna del pubblico otto persone si sono alzate indossando ciascuna una maglietta rossa con una lettera in ...