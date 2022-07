Totti | Ilary il suo primo grande amore? Macché | è stata lei | Più conosciuta della Blasi

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Francescorappresentano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ma lo sapete che il noto calciatore, prima di conoscere la biondissima letterina con chi è stato? Non ci crederete mai: si tratta proprio di lei. Anche chi non è un appassionato di calcio, conosce la carriera del campione Francesco. Come ben saprete, il suo uniconon è stato solo la Roma ma anche diverse donne. La più importante e l’unica che è rimasta realmente nel suo cuore è. Sapete chi è il suo? Non ci crederete mai, ma la conosciamo benissimo, èanche più famosasua attuale moglie. Avete capito di chi ...