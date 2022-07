Storia di come l’ananas è diventato la mia ossessione (Di mercoledì 6 luglio 2022) La mattina dopo torno a Bangkok e decido che, a lavoro finito, posso anche permettermi di fare il turista. Ritiro il completo su misura – salatissimo ma mi dona – e mi concedo un massaggio di due ore nel quartiere turistico di Rambuttri Village. Mi sposto in un ostello, unico viaggiatore con la valigia tra i backpacker, e la sera vengo trascinato da altri turisti in un pub irlandese in Khao San Road. Mi faccio fare un tatuaggio all’henne? di un ananas sull’avambraccio e invio una foto a mia madre con «Ops» come didascalia. L’indomani scopro che il succo di una noce di cocco fresca e acerba e? un eccezionale rimedio anti-sbronza e trovo una sfilza di messaggi inviati da una madre spaventata. Scopro che il mio lavoro non e? finito. La Thai Pineapple Industry Association mi informa con un messaggio che ora la presidentessa Nuchjaree Ruplek e? disposta a incontrarmi. Quel ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) La mattina dopo torno a Bangkok e decido che, a lavoro finito, posso anche permettermi di fare il turista. Ritiro il completo su misura – salatissimo ma mi dona – e mi concedo un massaggio di due ore nel quartiere turistico di Rambuttri Village. Mi sposto in un ostello, unico viaggiatore con la valigia tra i backpacker, e la sera vengo trascinato da altri turisti in un pub irlandese in Khao San Road. Mi faccio fare un tatuaggio all’henne? di un ananas sull’avambraccio e invio una foto a mia madre con «Ops»didascalia. L’indomani scopro che il succo di una noce di cocco fresca e acerba e? un eccezionale rimedio anti-sbronza e trovo una sfilza di messaggi inviati da una madre spaventata. Scopro che il mio lavoro non e? finito. La Thai Pineapple Industry Association mi informa con un messaggio che ora la presidentessa Nuchjaree Ruplek e? disposta a incontrarmi. Quel ...

Il frutto sorprendente Storia di come l'ananas è diventato la mia ossessione La sua buccia replica la sequenza di Fibonacci, alle Hawaii lo mettono sulla pizza e in Scozia c'è una dimora che ricalca la sua forma ovale. Lex Boon racconta queste e altre spigolature nel suo ultim ...