Soleil Sorge, anche il compleanno in grande stile. Ma con pochi ex GF Vip (Di mercoledì 6 luglio 2022) Soleil Sorge compleanno. L'influencer, ex protagonista di UeD, GF Vip, Isola dei Famosi e Pupa e il Secchione Show ha compiuto 28 anni. E a proposito di programmi, si vocifera che l'ormai prezzemolina della tv italiana potrebbe avere un ruolo anche nella prossima edizione del reality targato Alfonso Signorini. No, non come opinionista anche se l'ipotesi sembrava fondata fino a qualche giorno fa, quando sono stati ufficializzati i nomi di Orietta Berti e, ancora, Sonia Bruganelli. Ma insomma quale sarà il ruolo di Soleil Sorge al GF Vip 7? A svelare l'arcano è la pagina Instagram GFIsolaNews. Soleil Sorge compleanno: la festa e gli invitati Ebbene per Soleil Sorge sarebbe ...

