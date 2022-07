Roma, crolla un grosso ramo sul marciapiede: l’area è pericolosa, ma mancano le recinzioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma. Nel pomeriggio di oggi, in Via Eugenio Chiesa, un ramo di media portata si è spezzato e riversato al suolo, la fortuna ha voluto che nessuno passasse nei paraggi, quindi, oltre a demarcare il pericolo della zona, niente di più. crolla un ramo in Via Eugenio Chiesa Nonostante ciò, però, il problema rimane: come si può notare dalle foto, quest’area sarebbe dovuta essere chiusa al transito dei pedoni dalle recinzioni, proprio per la sicurezza e l’incolumità dei passanti. Leggi anche: Roma, crolla un ramo e colpisce un’auto in transito: due feriti recinzioni sfondate e pericolo per i pedoni Tuttavia, le recinzioni sono state in più punti abbattute e mai ripristinate con marciapiedi completamente impraticabili e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022). Nel pomeriggio di oggi, in Via Eugenio Chiesa, undi media portata si è spezzato e riversato al suolo, la fortuna ha voluto che nessuno passasse nei paraggi, quindi, oltre a demarcare il pericolo della zona, niente di più.unin Via Eugenio Chiesa Nonostante ciò, però, il problema rimane: come si può notare dalle foto, quest’area sarebbe dovuta essere chiusa al transito dei pedoni dalle, proprio per la sicurezza e l’incolumità dei passanti. Leggi anche:une colpisce un’auto in transito: due feritisfondate e pericolo per i pedoni Tuttavia, lesono state in più punti abbattute e mai ripristinate con marciapiedi completamente impraticabili e ...

