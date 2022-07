Rebel Wilson è virale: «Vali più del tuo peso» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rebel Wilson in costume: ecco lo scatto condiviso dall’attrice invitando i follower ad amarsi oltre il proprio peso (Instagram @RebelWilson) Sarà il recente coming out e la nuova storia d’amore con la compagna Ramona Agruma. Sarà che a 42 anni Rebel Wilson ha finalmente fatto pace con la bilancia, fatto sta che l’attrice australiana ha condiviso su Instagram un messaggio che non è solo un semplice un inno alla body positivity. Ma a un vero e proprio invito ad amarci così come siamo. Senza farci condizionare da un’immagine riflessa sullo specchio o da un numero segnato dall’ago della bilancia. Valiamo molto di più di tutto questo. Un post che ha fatto il giro del web. E detta il trend da seguire per la bella stagione: indossate un costume e amate il ... Leggi su amica (Di mercoledì 6 luglio 2022)in costume: ecco lo scatto condiviso dall’attrice invitando i follower ad amarsi oltre il proprio(Instagram @) Sarà il recente coming out e la nuova storia d’amore con la compagna Ramona Agruma. Sarà che a 42 anniha finalmente fatto pace con la bilancia, fatto sta che l’attrice australiana ha condiviso su Instagram un messaggio che non è solo un semplice un inno alla body positivity. Ma a un vero e proprio invito ad amarci così come siamo. Senza farci condizionare da un’immagine riflessa sullo specchio o da un numero segnato dall’ago della bilancia.amo molto di più di tutto questo. Un post che ha fatto il giro del web. E detta il trend da seguire per la bella stagione: indossate un costume e amate il ...

