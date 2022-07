Pier Luigi Celli | «La Rai non ti fa vincere le elezioni»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 luglio 2022) A 80 anni il supermanager, già a capo dell’azienda italiana più complicata, dà la sua ricetta per rilanciarla. E poi quella per far tornare i giovani in fuga dal Paese. Senza dimenticare di togliersi qualche «sassolino» dalla scarpa... «A 80 anni servono saggezza e distacco, concetti che conosco poco. Mai stato diplomatico, per questo l’intervista mi preoccupa». L’8 luglioentra nel club dei patriarchi e ne ha l’aspetto: barba bianca appuntita sul mento, rughe da vita vissuta in trincea, il vezzo di massaggiarsi la testa abbronzata per tranquillizzare le idee. Al supermanager romagnolo che provò a domare la Rai, lavorò all’Eni, contribuì al lancio di Omnitel e Wind, e fu direttore generale dell’Università Luiss (oltre a svariati cda come Illy e Unipol) manca l’iconico toscano penzolante dalle labbra: dopo il tumore ...