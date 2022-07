"Perché non possiamo fare a meno del dittatore Xi Jinping": Rampini, la profezia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Recep Erdogan “rimane un dittatore”, ma “abbiamo bisogno” della Turchia e del suo presidente, con la speranza che quest'ultimo faccia il “negoziatore”. Parole di Federico Rampini, che è intervenuto a L'aria che tira, su La7, per commentare l'incontro tra Mario Draghi ed Erdogan. Sembrano appartenere a un'altra quei momenti in cui il premier definì Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni della Turchia: adesso c'è la guerra in Ucraina e bisogna fare fronte comune. “Erdogan si sa anche adoperando per cercare di sbloccare la questione del grano - ha dichiarato Rampini - dobbiamo sperare che sappia fare il mestiere di negoziatore diplomatico con la Russia e che riesca a riaprire un corridoio umanitario di forniture alimentari, che sono urgentissime in alcune zone del mondo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Recep Erdogan “rimane un”, ma “abbiamo bisogno” della Turchia e del suo presidente, con la speranza che quest'ultimo faccia il “negoziatore”. Parole di Federico, che è intervenuto a L'aria che tira, su La7, per commentare l'incontro tra Mario Draghi ed Erdogan. Sembrano appartenere a un'altra quei momenti in cui il premier definì Erdogan un, scatenando le reazioni della Turchia: adesso c'è la guerra in Ucraina e bisognafronte comune. “Erdogan si sa anche adoperando per cercare di sbloccare la questione del grano - ha dichiarato- dobbiamo sperare che sappiail mestiere di negoziatore diplomatico con la Russia e che riesca a riaprire un corridoio umanitario di forniture alimentari, che sono urgentissime in alcune zone del mondo, ...

