Padel | lo studio | “Boom di infortuni | specie ai legamenti del ginocchio Le donne sono più a rischio degli uomini”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Negli ultimi due anni con l’attenuarsi della pandemia lo sport che più ha fatto breccia nel cuoreitaliani, ma più in generale nel mondo intero, è senza dubbio il. La disciplina nata negli anni ’70 in Messico è letteralmente esplosa e nel nostro Paese e l’aumento dei campi in cui è possibile è stato esponenziale: solo nell’ultimo anno la crescita è stata del 155%. Questa esplosione, però, ha portato con sé una problematica: un alto numero di. Leggo ha pubblicato un’inchiesta che testimonia questo incremento di pazienti negli studi ortopedici dopo una partita ditra amici. Il quotidiano ha intervistato l’ortopedico e traumatologo Andrea Grasso, che con Consulcesi Club si occupa di formazione per medici e operatori sanitari. Il medico ha spiegato che: “Stiamo assistendo sempre più a numerose ...

