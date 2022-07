**Ostia: Cassazione, ‘da clan Spada impiego sistemico del metodo mafioso'** (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Correttamente il gruppo Spada è stato annoverato fra le altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, essendo stato individuato nell'articolazione del gruppo criminale il minimo comune denominatore necessario per ritenere costituita e operante l'associazione mafiosa, ossia l'impiego sistemico del metodo mafioso in guisa tale da ingenerare nella platea che con esso si pone in relazione la condizione diffusa dell'assoggettamento omertoso, essendo emersa la capacità della consorteria di dispiegare il metodo intimidatorio promanante dal vincolo”. E' quanto scrivono i giudici della prima sezione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Correttamente il gruppoè stato annoverato fra le altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo, essendo stato individuato nell'articolazione del gruppo criminale il minimo comune denominatore necessario per ritenere costituita e operante l'associazione mafiosa, ossia l'delin guisa tale da ingenerare nella platea che con esso si pone in relazione la condizione diffusa dell'assoggettamento omertoso, essendo emersa la capacità della consorteria di dispiegare ilintimidatorio promanante dal vincolo”. E' quanto scrivono i giudici della prima sezione ...

