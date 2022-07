Omicidio Ciatti: Nardella critica i giudici spagnoli, sentenza incomprensibile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lo ha detto il sindaco Dario Nardella commentando la sentenza arrivata ieri dalla Spagna che ha visto il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni per l'uccisione di Niccolo' Ciatti, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lo ha detto il sindaco Dariocommentando laarrivata ieri dalla Spagna che ha visto il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni per l'uccisione di Niccolo', L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - Loredanataberl1 : RT @LPincia: Omicidio Ciatti. Dato il minimo della pena. Evidentemente ci sono morti di serie A e morti di serie B.. ?? - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Il tribunale di Girona ha condannato a 15 anni Rassoul Bissoultanov per l'omicidio di Niccolò Ciatti. La reazione dei famil… - FirenzePost : Omicidio Ciatti: Nardella critica i giudici spagnoli, sentenza incomprensibile - frankray88 : per il solito omicidio di Lorenzo Ciatti hanno dato 15anni all'assassino! Forse perchè aveva il colore della pelle… -