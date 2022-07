Pubblicità

Agenzia ANSA

... l'anno scorso, 21 individui nati dai trattamenti si sono presentati all'ospedale con test del DNA corrispondenti al. "Il bambino più vecchio (conosciuto) è nato nel 1975, il più giovane ...... il suo ex - marito, e Domenico, unmolto affascinante. Mentre prova a rimettere in ...31 - CIAKNEWS 02:34 - L'UOMO CHE NON SEPPE TACERE 04:22 - EFFETTO NOTTE TV8 18:00 - Zona Rossa GP... Olanda: ginecologo generò 41 figli con l'inganno (ANSA) - BRUXELLES, 06 LUG - Il ginecologo Jos Beek di Leiderdorp ha generato almeno 41 figli utilizzando segretamente il proprio sperma nel corso dei trattamenti di fertilità offerti alle ...