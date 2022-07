Non solo costa (Di mercoledì 6 luglio 2022) La costa Sud-Occidentale della Sicilia è forse la parte dell’isola più ricca di attività, luoghi di cultura e servizi. Oltre alle città che si affacciano sul Mediterraneo, dove generalmente si preferiscono le gite in barca, il pesce appena pescato, gli aperitivi in spiaggia a fine giornata, esiste anche una Sicilia dell’entroterra. Meno battuta, non poi così distante dal mare e ricca – se non ricchissima – di storia e bellezza. Sono solo otto i km che dividono Agrigento da Porto Empedocle e generalmente, la prima immagine che salta alla mente di questa città non sono le sue vie e i suoi quartieri bensì i resti maestosi e imponenti del Tempio della Concordia, di Giunone o di Ercole. La Valle dei Templi è infatti un luogo che anche a distanza di migliaia di anni preserva un’aura magica, specialmente se vi capita di visitarlo al tramonto, con una ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 luglio 2022) LaSud-Occidentale della Sicilia è forse la parte dell’isola più ricca di attività, luoghi di cultura e servizi. Oltre alle città che si affacciano sul Mediterraneo, dove generalmente si preferiscono le gite in barca, il pesce appena pescato, gli aperitivi in spiaggia a fine giornata, esiste anche una Sicilia dell’entroterra. Meno battuta, non poi così distante dal mare e ricca – se non ricchissima – di storia e bellezza. Sonootto i km che dividono Agrigento da Porto Empedocle e generalmente, la prima immagine che salta alla mente di questa città non sono le sue vie e i suoi quartieri bensì i resti maestosi e imponenti del Tempio della Concordia, di Giunone o di Ercole. La Valle dei Templi è infatti un luogo che anche a distanza di migliaia di anni preserva un’aura magica, specialmente se vi capita di visitarlo al tramonto, con una ...

Pubblicità

borghi_claudio : Questa non l'avevate vista, vero? Il nuovo bellissimo regolamento UE che prevede un bel gps nella tua macchina che… - GiovaQuez : 'Le sanzioni non funzionano, funziona solo l'allontanamento della Russia dall'Europa. Ed è questo il vero obiettivo… - fattoquotidiano : 'Assange non è solo': intervista a @StellaMoris1 - pin_klo : RT @Zerovirgola2: L’insensata protezione mediatica di cui gode #Jovanotti non conosce limiti I focolai si formano solo ai concerti degli a… - paola_zadra : @TataFossati @manginobrioches @GiordanoBattini Ma non era il Molise, quello? Ah, forse ho capito, il Molise è stag… -