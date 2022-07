Minimo storico | iPhone 13 e MacBook Pro M2 2022! Offerte anche per iPhone 11 e…

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tantissimi i prodotti interessanti oggi in vendita al, il prezzo più basso di sempre, a cominciare da13,11 ePro M2 2022: un sacco di carne al fuoco per una puntata della rubrica da record.13 in offerta, 6/7/2022 – Computermagazine.it13 512GB ALPartiamo, come siamo soliti fare, con l’13 che oggi potrete acquistare ancora una volta alnella sua versione con storage da 512 gigabyte e di colore azzurro. Il prezzo d’acquisto, il suo più basso mai toccato, è di 936.50 euro, con il 27 per cento di sconto. Inoltre, si ...