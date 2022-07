Marmolada ultime notizie | si aggrava il bilancio | le vittime sono 9

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilsi, ma viste quelle che erano state le premesse di domenica, si pensava che potesse finire anche in modo più drammatico. Leaccertate della tragedia dellasalgono a nove, due in più rispetto aldi martedì.queste leche arrivano dopo che le ricerche continuano senza sosta, con la speranza di poter rintracciare ancora qualcuno. Gli aggiornamenti al 6 luglio 2022, ci rivelano che i feritiinvece sette: quattro ricoverati a Trento, tre in ospedali veneti. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Con il nuovo ritrovamento dei resti delle due, probabilmente una delle due coppie venete che non erano state ...