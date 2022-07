Luciano Darderi fa bis, altro derby vinto a Todi. Il fratellino 14enne Vito impressiona i big (Di mercoledì 6 luglio 2022) Luciano Darderi si aggiudica un altro derby e approda ai quarti di finale della 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi Sidernestor Tennis Cup. Dopo l’esordio vincente contro Gian Marco Moroni, il classe 2002 azzurro si è imposto su Giovanni Fonio con lo score di 6-3 7-6(3). Sul Centrale del Tennis Club Todi 1971, teatro del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, il pubblico ha potuto assistere ad una grande battaglia, più incerta che mai nel secondo set. In Umbria al seguito di Luciano è giunto anche Vito Darderi, fratellino classe 2008 recentemente convocato in Summer Cup dall’Italia. La giovane promessa sta sfruttando al meglio la grande chance di allenarsi con i protagonisti del circuito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022)si aggiudica une approda ai quarti di finale della 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Dopo l’esordio vincente contro Gian Marco Moroni, il classe 2002 azzurro si è imposto su Giovanni Fonio con lo score di 6-3 7-6(3). Sul Centrale del Tennis Club1971, teatro del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, il pubblico ha potuto assistere ad una grande battaglia, più incerta che mai nel secondo set. In Umbria al seguito diè giunto ancheclasse 2008 recentemente convocato in Summer Cup dall’Italia. La giovane promessa sta sfruttando al meglio la grande chance di allenarsi con i protagonisti del circuito ...

