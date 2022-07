LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto dopo 40 km (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 12.25 dopo 42 km il gruppo è ancora compatto. 12.23 Questa la classifica dei GPM aggiornata dopo il secondo passaggio sul San Pantaleone: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ?1 CHABBEY Elise SUI 24 12 2 ?1 GARCÍA Mavi ESP 18 4 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 ?1 MUZIC Évita FRA 11 5 5 ?1 CAVALLI Marta ITA 10 – 6 ?6 LONGO BORGHINI Elisa ITA 7 6 12.18 È di 38,5 km/h la media dopo la prima ora di corsa. 12.16 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALED’ITALIA12.2542 km il. 12.23 Questa la classifica dei GPM aggiornatail secondo passaggio sul San Pantaleone: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ?1 CHABBEY Elise SUI 24 12 2 ?1 GARCÍA Mavi ESP 18 4 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 ?1 MUZIC Évita FRA 11 5 5 ?1 CAVALLI Marta ITA 10 – 6 ?6 LONGO BORGHINI Elisa ITA 7 6 12.18 È di 38,5 km/h la mediala prima ora di corsa. 12.16 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) è ...

